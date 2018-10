K+S darf Steinsalz weiter auf Halde entsorgen

Kassel/Philippsthal (dpa/lhe) - Der Salz- und Düngemittelkonzern K+S darf in Osthessen feste Salzabfälle auch in Zukunft auf einer Halde entsorgen. Die Erweiterung einer Fläche am Standort Hattorf bei Philippsthal sei genehmigt, erklärte das Regierungspräsidium Kassel am Donnerstag. Die Erweiterung umfasse etwa 27 Hektar, das entspricht etwa 38 Fußballfeldern. Die Kapazität dort reiche für fünf bis sechs Jahre. Die bislang genehmigte Halde war 86 Hektar groß und ist voll. Die Produktion des MDax-Konzerns hängt maßgeblich von der Entsorgung von festen und flüssigen Produktionsrückständen ab.