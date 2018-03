K+S erforscht kombinierte Fisch- und Pflanzenzucht

Der MDax-Konzern nahm einen Aquaponic-Forschungscontainer in Betrieb. Bei Aquaponic sind Fische in einer Aquakultur und Pflanzen in einer Hydrokultur in einem Nährstoffkreislauf verbunden. So sind weniger Dünger und weniger Wasser nötig.

Laut dem Bundesverband Aquaponic fristet die Technik in Deutschland bisher ein Nischendasein. Nur einige mittelständische Betriebe produzierten so. Der Handelsexperte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU bei Koblenz bescheinigt Aquaponic durchaus Potenzial.