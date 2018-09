K+S fährt Kali-Produktion an der Werra wieder hoch

Kassel (dpa) - Der Dünger- und Salzkonzern K+S hat die Kali-Produktion an der Werra nach mehreren Wochen Zwangspause am Freitagmorgen wieder hochgefahren. Die Ausfälle infolge der anhaltenden Trockenheit kosten das Unternehmen allein im dritten Quartal voraussichtlich rund 80 Millionen Euro, wie K+S in Kassel mitteilte. In der Jahresprognose für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), die sich auf 660 bis 740 Millionen Euro beläuft, sind diese Belastungen nicht enthalten. In den kommenden Monaten dürften weitere Kosten hinzukommen, hieß es.