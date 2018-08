K+S fehlen Bergleute: Verlust bei wachsendem Umsatz

Kassel/Philippsthal (dpa) - Ein anhaltender Personalmangel im osthessischen Kaliwerk Werra macht dem Dünger- und Salzproduzenten K+S zu schaffen. Die Probleme hätten dazu geführt, dass «wir nicht so viel produzieren konnten, wie wir können», erklärte ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag in Kassel. Dort stellte der MDax-Konzern seine Halbjahreszahlen vor. Im zweiten Quartal verbuchte K+S einen Verlust von 9,4 Millionen Euro, während der Umsatz stieg. Im Vorjahr hatte noch ein Plus von 18,9 Millionen Euro in der Bilanz gestanden.