K+S senkt Jahresausblick: Trockenheit sorgt für Ausfälle

Kassel (dpa/lhe) - Der trockene Sommer hat den Jahresausblick des Dünger- und Salzkonzerns K+S erwartungsgemäß belastet. Zudem drückten höhere Logistikkosten weiter auf den Gewinn in der Salzsparte. 2018 wird nur noch ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 570 bis 630 Millionen Euro erwartet, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Kassel mitteilte. Bisher hatte das Unternehmen einen Anstieg auf 660 bis 740 Millionen Euro in Aussicht gestellt - nach 577 Millionen Euro im vergangenen Jahr.