K+S stellt Kaliproduktion an der Werra sicher

Kassel (dpa) - Trotz langer Trockenheit kann K+S seine Kaliproduktion am Werk an der Werra mindestens bis Weihnachten sicherstellen. Der Konzern bekräftigte daher am Montag seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll in einer Bandbreite von 570 Millionen bis 630 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen in Kassel mit. Der Ausblick unterstellt ein durchschnittliches Geschäft mit Auftausalz im Dezember.