K+S verhängt Einstellungsstopp in der Verwaltung

Bethune/Kassel (dpa) - Der Dünger- und Salzkonzern K+S tritt auf die Kostenbremse, um sein für 2018 gestecktes Gewinnziel zu erreichen. Bis zum Jahresende gilt ein weltweiter Einstellungsstopp für offene Stellen in der Verwaltung, wie der Kasseler MDax-Konzern am Mittwoch anlässlich eines Kapitalmarkttages im neuen kanadischen Kaliwerk in Bethune mitteilte. Das solle helfen, im laufenden Jahr wie angepeilt ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 660 bis 740 Millionen Euro zu erzielen.