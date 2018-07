KZ-Gedenkstätte beschädigt: Gespräch mit Tätern gesucht

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Die Gedenkstätte der ehemaligen KZ-Außenstelle Walldorf ist in diesem Jahr bereits zweimal beschädigt worden. Über ein Schild versucht die vor rund zwei Jahren eröffnete Erinnerungs- und Bildungseinrichtung mit den Tätern ins Gespräch zu kommen: «Wer wirft mit Steinen gegen Fotos von Frauen, die in der Nazi-Zeit von der SS geprügelt wurden?», heißt es am Eingang zu der Gedenkstätte am Waldesrand von Mörfelden-Walldorf. «Wir möchten gerne mit Ihnen sprechen.»