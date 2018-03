Kälte lässt Zugvögel in Hessen stranden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sie hatten auf milde Frühlingstemperaturen gesetzt, doch nun sitzen sie fest: Tausende Zugvögel sind wegen des erneuten Kälteeinbruchs in Hessen gestrandet. Ihre Situation sei dramatisch, sagte der Biologe Stefan Stübing von der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) am Mittwoch. Die Kiebitze, Singdrosseln und Schwarzkehlchen fänden bei Minus-Temperaturen kaum Nahrung. Sie seien eigentlich auf dem Weg nach Norden und Osten, wo sie den Sommer verbrächten, doch die Kälte halte sie in Hessen und anderen westdeutschen Bundesländern fest.