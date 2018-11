Kaffee unterwegs und Weihnachtsmarkt ohne Plastikmüll

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Diskussion um die Reduzierung von Plastikmüll ist in Hessens Städten und Kommunen in vollem Gange. Vor allem den Einwegbechern mit Plastikdeckel für den Kaffee unterwegs sagen Städte und Initiativen den Kampf an. So unterstützt etwa die Stadt Fulda die 2016 gestartete Aktion «BecherBonus» des hessischen Umweltministeriums, bei der Geschäfte einen Rabatt von mindestens 10 Cent gewähren, wenn Kunden ihr Heißgetränk in einen von ihnen mitgebrachten Mehrwegbecher füllen lassen.