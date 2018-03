Kaiserlei-Promenade ist eröffnet

Offenbach (dpa/lhe) - Freie Fahrt auf neuer Trasse: An der Großbaustelle am Kaiserlei-Kreisel zwischen Offenbach und Frankfurt ist ein zentraler Straßenabschnitt freigegeben worden. Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) und der Frankfurter Bürgermeister Uwe Becker (CDU) ließen am Mittwochmorgen die ersten Autofahrer die sogenannte Kaiserlei-Promenade passieren. Aus Frankfurt kommend ist Offenbach vorerst nur über die neue Promenade erreichbar. In der Gegenrichtung bleibt die alte Verkehrsführung erhalten.