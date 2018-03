Kalter Start in die Osterferien

Offenbach (dpa/lhe) - Bewölkt und frisch, aber immerhin trocken - so wird das Wetter in Hessen am Wochenende. Vor allem der Samstagnachmittag in Südhessen soll sonnig werden, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Tagsüber klettern die Temperaturen auf bis zu zwölf Grad - nachts sinken sie aber unter den Nullpunkt. In der Nacht auf Sonntag sei Reifglätte zu erwarten, so der DWD. Der kalendarische Frühlingsanfang vom Dienstag zeigt sich auf den Thermometern also noch nicht - die Osterferien in Hessen beginnen wenig frühlingshaft.