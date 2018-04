Kampf dem Schlagloch: Aufstockung bei Straßensanierungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen steckt mehr Geld in die Sanierung seiner Landesstraßen als bislang geplant. «Insgesamt werden in beiden Jahren 41 zusätzliche Projekte in das Programm aufgenommen», teilte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag in Wiesbaden mit. Bei 24 weiteren Straßen sollen zudem längere Abschnitte saniert werden als ursprünglich vorgesehen.