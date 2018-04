Kampf dem toten Winkel: Abbiege-Hilfe für Lastwagen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Um schwere Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern zu vermeiden, fordert Hessen einen verbindlichen Abbiege-Assistenten für Lastwagen. Diese Systeme warnen den Fahrer, falls ein Zusammenstoß droht, oder leiten notfalls eine Vollbremsung ein. Die Bundesregierung sollte sich intensiver für solche Systeme einsetzen, sagte der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden. Das Land schloss sich einer Berliner Bundesratsinitiative an.