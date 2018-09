Kampf gegen Auto-Tuner: Mehr als 1000 Fahrzeuge kontrolliert

Polizisten kontrollieren ein getuntes Auto beim großen Tuning-Treffen in Bochum. Foto: Roland Weihrauch/Archiv

Polizisten kontrollieren ein getuntes Auto beim großen Tuning-Treffen in Bochum. Foto: Roland Weihrauch/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Kampf gegen illegales Autotuning hat eine neue Kontrolleinheit der Frankfurter Polizei seit Beginn ihrer Arbeit im März bereits mehr als 1000 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 102 Fahrzeuge sichergestellt und 52 Strafanzeigen erstattet, wie Tim Heinen, Leiter der Direktion Verkehrssicherheit am Frankfurter Polizeipräsidium, am Montag in einer ersten Zwischenbilanz mitteilte. Die Kontrolleinheit KART wurde im März eingesetzt und läuft zunächst als einjähriger Pilotversuch gegen sogenannte Auto-Poser, Raser und Tuner. Bereits jetzt ist Heinen zufolge aber klar, dass die Arbeit fortgesetzt werden soll.