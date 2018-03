Kampf zwischen Mensch und Schwan beschäftigt Polizei

Bad Zwesten (dpa/lhe) - Ein ungewöhnlicher Anruf hat im Schwalm-Eder-Kreis für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein Anrufer am Donnerstagabend gemeldet, dass in Bad Zwesten unterhalb des Kurparks ein Mensch mit einem Schwan ringe. Laut Polizei hatte der Anrufer weiter mitgeteilt, dass die kämpfende Person mittlerweile wohl erschöpft sei, da der Schwan der überlegene Kämpfer gewesen sei. Als die Polizei vor Ort eintraf, fanden die Beamten jedoch keine Spuren, die auf einen Kampf mit einem Schwan hindeuten. Ob sich der Anrufer nur einen Scherz erlaubt hatte, konnte die Polizei nicht beurteilen.