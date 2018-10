Kanzlerin Merkel beendet Hessen-Wahlkampf in Fulda

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) winkt von der Bühne. In Hessen wird am 28.10.2018 ein neuer Landtag gewählt. Foto: Silas Stein

Fulda (dpa/lhe) - Zum vierten und letzten Mal im aktuell laufenden Wahlkampf-Endspurt unterstützt Bundeskanzlerin Angela Merkel die Hessen-CDU. Die Regierungschefin spricht am heute, drei Tage vor dem Stimmabgabe in Hessen, auf einer Werbeveranstaltung der Union in Fulda. Auch der Spitzenkandidat der hessischen CDU, Ministerpräsident Volker Bouffier, wendet sich an seine Anhänger und die Gäste in der Esperantohalle.