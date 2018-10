Kanzlerin Merkel setzt Hessen-Wahlkampf fort

Dieburg (dpa/lhe) - CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt den Wahlkampf der hessischen Union in der letzten Woche vor der Landtagswahl mit vier Auftritten. Nach Terminen in Kassel und Ortenberg in der Wetterau am Montag wird sie heute zusammen mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im südhessischen Dieburg erwartet. Ihr vierter und letzter Auftritt vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag (28. Oktober) ist dann am Donnerstag in Fulda geplant.