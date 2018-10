Kapitalanlage-Betrug in Millionenhöhe: Prozess

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Betrugs in Millionenhöhe stehen von heute an drei Männer vor dem Landgericht Frankfurt. Laut Anklage sollen sie in unterschiedlicher Beteiligung Geldanlegern bis zu 55 Prozent Rendite im Monat für deren Kapitalanlagen versprochen haben. Trotz des wegen der ungewöhnlichen Höhe unglaubwürdigen Versprechens ließen sich laut Staatsanwaltschaft 677 Anleger über das Internet auf die Geschäftsleute - und verloren insgesamt 3,4 Millionen Euro. Die Wirtschaftsstrafkammer hat vorerst drei Verhandlungstage bis Ende Oktober terminiert.