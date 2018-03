Kardinal Lehmann weiter in kritischem Gesundheitszustand

Das Mainzer Bistum geht davon aus, dass der Gesundheitszustand des Kardinals auch bei Gottesdiensten und Fürbitten in den Pfarreien angesprochen wird. Lehmann ist auch nach seinem Rücktritt als Bischof im Jahr 2016 im Bistum weiter sehr beliebt. Bischof Kohlgraf hatte die Gläubigen am Montag zu Gebeten für Lehmann aufgerufen. Er dankte dafür, dass der Kardinal vom Bistum als große Gebetsgemeinschaft begleitet werde.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist nach eigenen Angaben in Gedanken bei Kardinal Lehmann. «Trost und Vertrauen für das letzte Wegstück mögen ihn begleiten», teilte Dreyer mit. Die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner, Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, wünschte Lehmann Kraft und Ruhe. «Wir denken sehr an Kardinal Lehmann, er ist einfach nicht aus Mainz wegzudenken.»

Im Internet zeigten viele Christen ihre Anteilnahme. Auch die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sorgt sich um Lehmann: «Wir schließen ihn (in) die Fürbitte ein», schrieb EKHN-Sprecher Volker Rahn am Montag bei Twitter. Er nannte Lehmann einen weltweiten Vordenker der Ökumene.

Der gebürtige Sigmaringer war von 1983 bis 2016 Bischof des Bistums Mainz. Das Bistum erstreckt sich auf Gebiete in Hessen und Rheinland-Pfalz sowie auf die Exklave Bad Wimpfen in Baden-Württemberg. Von 1987 bis 2008 leitete Lehmann die Deutsche Bischofskonferenz. Im Mai 2016 ging er als Bischof in den Ruhestand, wohnte aber weiter in Mainz. Er gilt als einer der prominentesten deutschen Katholiken und genießt weltweit Ansehen.