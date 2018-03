Kardinal wird aufgebahrt: Requiem für den Verstorbenen

Trauerflor an den Fahnen des Bistums Mainz zum Gedenken an Kardinal Lehmann. Foto: Andreas Arnold

Mainz (dpa) - Zwei Tage nach dem Tod von Kardinal Karl Lehmann wird der Leichnam des früheren Mainzer Bischofs aufgebahrt. Von heute an haben in der Augustinerkirche alle die Möglichkeit, sich von dem Verstorbenen zu verabschieden. Die Augustinerkirche ist die Seminarkirche des Priesterseminars. Zur gleichen Zeit wird dort nach Angaben des Bistums ein Requiem gefeiert. Auch ein Kondolenzbuch liegt aus. Bis zur Beisetzung am 21. März halten Angehörige des Domkapitels täglich um 17.00 Uhr eine Totenmesse. Kardinal Lehmann war am Sonntag im Alter von 81 Jahren gestorben. Der frühere Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz war nicht nur in Mainz, sondern weltweit anerkannt.