Karikaturisten beklatschen Kunstaktion mit Erdogan-Statue

Aschaffenburg/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Karikaturisten Achim Greser und Heribert Lenz haben die Kunstaktion mit einer Erdogan-Statue begrüßt. «Wir unterstützen alles, was diesen größenwahnsinnigen Führer und Despoten vorführt. Egal ob in subtil künstlerischer oder direkter politischer Form – das kann man nur gutheißen», sagte Greser am Mittwoch in Aschaffenburg der Deutschen Presse-Agentur.