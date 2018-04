Kartmann: 16 Jahre als Landtagspräsident sind genug

Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und FDP, Michael Boddenberg und René Rock, gratulierten Kartmann zu seinem 15-jährigen Amtsjubiläum als Landtagspräsident an diesem Donnerstag. Der 69-Jährige sei mit seiner glaubwürdigen Art im beste Sinne des Wortes ein Volksvertreter: Volksnah und immer mit Bodenhaftung, betonte Boddenberg und bezeichnete ihn als einen warmherzigen Menschen mit Ecken und Kanten.

Kartmann sorge mit seiner beruflichen Erfahrung als Lehrer mit der richtigen Prise an Humor immer wieder für Disziplin, wenn es im Parlament mal wieder wie in einem Klassenzimmer zugehe, ergänzte Rock. Auch der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Liberalen, Jörg-Uwe Hahn, lobte die Zusammenarbeit mit Kartmann in der schwarz-gelben Koalition von 1999 bis 2003. In dieser Zeit führte Kartmann die CDU-Landtagsfraktion. Der 69-Jährige saß im Jahr 1982 erstmals im Hessischen Parlament. Der neue Landtag wird am 28. Oktober gewählt.