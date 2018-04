Kartmann sucht Nachfolger als Landtagspräsident

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Landtagspräsident Norbert Kartmann will bei einem erneuten Einzug in das Wiesbadener Parlament nicht wieder für das Amt antreten. «16 Jahre sind dann genug», sagte der 69-Jährige am Donnerstag in Wiesbaden. Er fange bereits an, einen Nachfolger zu suchen. Als einfacher CDU-Abgeordneter wolle er sich dann im neu gewählten Landtag vor allem europapolitischen Themen widmen. Er sei zwar von Hause aus Bildungspolitiker, erklärte Kartmann. «Aber das ist nicht mehr mein Ding.»