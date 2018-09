Kassel Airport peilt neue Sommerziele an

Ob damit im kommenden Jahr mehr Flüge als in dieser Saison vom Airport Kassel starten, ist nach Angaben einer Sprecherin noch unklar. Der Sommerflugplan 2019 sei noch vorläufig, weitere Verbindungen würden derzeit geprüft. Der aktuelle Plan sieht ebenfalls fünf Ziele vor, ab dem 1. November gilt der Winterflugplan mit vier regelmäßig angesteuerten Destinationen.

«Die langfristige Zusammenarbeit mit Sundair zahlt sich aus», sagte Airport-Geschäftsführer Lars Ernst auch mit Blick auf «erhebliche Steigerungen der Passagierzahlen» in diesem Jahr. Der defizitäre Flughafen hatte im ersten Halbjahr 2018 mehr als 63 000 der erwarteten 100 000 Reisenden gezählt. Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU), der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen GmbH Kassel ist, ging davon aus, die angepeilte Zahl zu erreichen: «Wir werden in diesem Jahr noch den 100 000. Fluggast am Kassel Airport begrüßen können», sagte er. «Das wird ein Rekordjahr.»

Das Land hält mit 68 Prozent die meisten Flughafen-Anteile. Weitere Gesellschafter sind die Stadt und der Kreis Kassel sowie die Gemeinde Calden. 2017 machte der Airport rund sechs Millionen Euro Minus.