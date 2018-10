Kassel lässt documenta-Kunstwerk Obelisk abbauen

Kassel (dpa/lhe) - Nach monatelangem Streit hat die Stadt Kassel das documenta-Kunstwerk Obelisk von seinem Standort entfernen lassen. Die Arbeiten dazu begannen in der Nacht auf diesen Mittwoch, den Tag der Deutschen Einheit, und waren am Morgen abgeschlossen. Die Stadt verwies in einer Erklärung auf den abgelaufenen Leihvertrag mit dem amerikanisch-nigerianischen Künstler Olu Oguibe. Umstritten ist der Standort der 16 Meter hohen Steinsäule mit der Aufschrift «Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt». Oguibe will sein Kunstwerk am bisherigen Standort, dem Königsplatz, belassen, die Stadt lehnt dies ab.