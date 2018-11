Kassel prüft Radentscheid: Frankfurter warten auf Gutachten

Kassel/Darmstadt/Frankfurt (dpa/lhe) - Bei der Unterschriftensammlung für einen Radentscheid in Kassel sind deutlich mehr Unterschriften zusammengekommen als nötig. Die entsprechende Bürgerinitiative übergab 21 781 Unterschriften für ein Bürgerbegehren an Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD). «Wir sehen darin einen klaren Handlungsauftrag an die Stadtpolitik zur schnellen Umsetzung unserer Forderungen, damit eine sichere und komfortable Fortbewegung mit dem Fahrrad für Menschen jedes Alters möglich wird», sagte am Montag Maik Bock, der die Initiative vertritt. Mit dem Ergebnis habe man sowohl die Mindestzahl als auch die eigenen Ziele übertroffen. Notwendig für ein Bürgerbegehren seien 4501 Unterschriften gewesen. Selbsterklärtes Ziel der Initiative waren 15 000 Unterschriften.