Kassel rechnet mit leichtem Plus in Haushaltsentwurf

Kassel (dpa) - Die ehemals hoch verschuldete Stadt Kassel hat beim Haushaltsentwurf für 2019 eine vorläufige Punktlandung hingelegt: Die schwarze Null bleibt gewahrt. Den geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 853,0 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 852,5 Millionen Euro gegenüber, wie die Stadt am Montagabend berichtete. Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) brachte das Zahlenwerk am Montag in die Stadtverordnetenversammlung ein. «Wir planen derzeit mit einem Überschuss von rund 500 000 Euro im ordentlichen Ergebnis, was einer ziemlich exakten Punktlandung entsprechen würde», sagte Geselle.