Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor an Sibylle Berg

Die Schriftstellerin Sibylle Berg nimmt an der Internetkonferenz re:publica teil. Foto: Jens Kalaene/Archiv

Kassel (dpa/lhe) - Der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor geht im kommenden Jahr an die Schriftstellerin Sibylle Berg. Damit ehre man die Autorin «für den grotesk-komischen und aufklärerischen Katastrophenschutz ihrer Romane, Theaterstücke und Kolumnen», erklärte die Stadt Kassel am Dienstag. Berg schreibe klug und mit provozierendem Witz über desolate menschliche Existenzen in einer kapitalistisch dekadenten Welt. Die Stadt Kassel vergibt seit 1985 den Literaturpreis zusammen mit der Stiftung Brückner-Kühner. Er ist mit 10 000 Euro dotiert. Der erste Preisträger war Loriot.