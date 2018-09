Kasseler Mietshaus womöglich von Shisha-Kohle entfacht

Männer der Feuerwehr sitzen in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Kassel (dpa/lhe) - Im Kasseler Stadtteil Waldau hat am Montagmorgen der Balkon einer Mietwohnung gebrannt. Nach Polizeiangaben wurde der Brand womöglich durch Kohle einer Wasserpfeife ausgelöst. Der Bewohner habe diese glühend auf dem Balkon abgelegt. Daneben liegender Müll sei so in Brand geraten. Das Feuer habe auf die Hausfassade übergegriffen.