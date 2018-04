Kasseler Museumslandschaft: Eberle nimmt Arbeit als Chef auf

Kassel (dpa/lhe) - Der neue Direktor der Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK), Martin Eberle, ist am Montag in Kassel offiziell in sein Amt eingeführt worden. Auf den 54-jährigen Kunsthistoriker und Historiker warte eine spannende Aufgabe, sagte Hessens Kunstminister Boris Rhein (CDU). Eberle habe in Thüringen bewiesen, dass er eine zeitgemäße und an Publikumsinteressen orientierte Ausrichtung einer Museumslandschaft umsetzen könne.