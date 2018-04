Kasseler Oberbürgermeister gedenkt NSU-Opfer

Kassel (dpa/lhe) - Der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle mahnt zum zwölften Todestag des NSU-Opfers Halit Yozgat, Extremisten keinen Raum zu geben. Auch wenn es keine offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt gebe, «werden wir innehalten», erklärte der SPD-Politiker laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung am Freitag. Der türkischstämmige Yozgat war am 6. April 2006 in seinem Internetcafé in Kassel erschossen worden - mutmaßlich von der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU).