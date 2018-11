Kassels OB will mit Preis an NSU-Opfer erinnern

Kassel (dpa/lhe) - Nach der Debatte um eine abgesagte Gedenkveranstaltung im Frühjahr soll in Kassel künftig ein Preis an das NSU-Opfer Halit Yozgat erinnern. Einen entsprechenden Vorschlag habe Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) dem Stadtparlament gemacht, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Der Preis soll mit 3000 Euro dotiert sein und jährlich für wissenschaftliche Arbeiten oder bürgerschaftliches Engagement zu Themen wie Ausgrenzung und politisch motivierte Gewalt vergeben werden. Das Stadtparlament soll am Montag (26. November) darüber entscheiden. Zuvor hatte die «Hessische/Niedersächsische Allgemeine» (HNA) über das Thema berichtet.