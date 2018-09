Kassels documenta-Obelisk droht wieder mal das Aus

«Wir sind weiterhin mit dem Künstler im Gespräch», erklärte Schwab. In einem Brief an Oguibe habe Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) erklärt, dass die Stadt weiter Interesse habe, das Kunstwerk zu kaufen. Das Stadtparlament hatte das am vergangenen Montag bekräftigt. Allerdings soll der Obelisk umziehen - auf die Treppenstraße. Der amerikanisch-nigerianische Künstler wollte ihn dagegen auf dem Königsplatz in Kassels Zentrum lassen.

Falls keine Einigung erzielt wird, werde der Obelisk abgebaut. Das habe die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, sagte Schwab. Sollte es soweit kommen, wären monatelange Verhandlungen gescheitert. Immer wieder hatten sich Künstler und Stadt einen argumentativen Schlagabtausch geliefert, mehrfach schienen sowohl das Aus als auch ein Durchbruch nahe. Im August war Oguibe zu Gesprächen erneut selbst nach Kassel gereist. Er äußerte sich zuletzt nicht öffentlich zu den Verhandlungen.

In der nordhessischen Stadt hatte das Kunstwerk, für zahlreiche Debatten gesorgt. Mehrfach wechselten die von der Stadt vorgeschlagenen Standorte. Ums Geld wurde kaum gestritten. Obwohl bei einer Spendensammlung statt 600 000 nur 126 000 Euro für den Ankauf des Kunstwerks zusammen, hatte Oguibe den Preis akzeptiert. Die 16 Meter hohe Steinsäule trägt die Aufschrift «Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt». Sie war Teil der documenta 14, der weltweit bedeutendsten Ausstellung für moderne Kunst.