Katholische Bischöfe sprechen über sexuellen Missbrauch

Bei der Pressekonferenz der Deutschen Bischofskonferenz sind Schatten an der Wand zu sehen. Foto: Harald Tittel/Archiv

Fulda (dpa) - Die katholischen Bischöfe in Deutschland wollen sich bei ihrer Herbst-Vollversammlung in Fulda (24. bis 27. September) mit sexuellem Missbrauch von Minderjährigen beschäftigen. Eine 2013 begonnene und nun abgeschlossene Studie stehe im Mittelpunkt der Beratungen, wie die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am Mittwoch mitteilte. Die Untersuchung drehe sich um den Missbrauch durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der DBK. Für die Gespräche zu diesem Thema sei der Dienstag (25. September) vorgesehen.