Kauder: Erwarte Mitziehen der Länder bei Ankerzentren

Frankfurt/Main (dpa) - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat die Bundesländer aufgefordert, Vorbehalte gegen sogenannte Ankerzentren für Flüchtlinge aufzugeben. «Fast alle Ministerpräsidenten unseres Landes haben an den Koalitionsverhandlungen teilgenommen und deswegen erwarte ich, dass sie auch mithelfen, dass wir diese Ankerzentren durchführen können», sagte Kauder am Sonntag in Frankfurt am Main.