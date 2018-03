Kaum Spargel zu Ostern: Saisonbeginn Mitte April

«Der Verbraucher sollte sich darauf einstellen, dass er zu Ostern keinen Spargel kriegt», sagte Meinhardt mit Blick auf das Freilandgemüse aus Hessen. «In den letzten zwei, drei Jahren hat uns das Wetter ein bisschen verwöhnt.» Im vergangenen Jahr sei bereits am 20. März eine größere Menge Spargel gestochen worden. «Wir können aber nicht jedes Jahr früher werden.» Wenn die Temperaturen in der Karwoche 15, 20 Grad erreichten, wäre er zwar optimistisch. «Aber dieses Licht am Horizont sehe ich noch nicht, sagte Meinhardt. Auf seiner Homepage schreibt er: «Wetterbedingt erwarten wir den Saisonstart leider erst nach Ostern.»

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) eröffnet die Saison mit dem traditionellen Stechen des ersten südhessischen Spargels am 12. April auf dem Spargelhof Appel in Darmstadt.