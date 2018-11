Kein Ende in Kinderporno-Prozess «Elysium» in Sicht

Der Eingangsbereich des Landgerichts in Limburg. Foto: Thomas Frey/Archiv

Der Eingangsbereich des Landgerichts in Limburg. Foto: Thomas Frey/Archiv

Limburg (dpa/lhe) - Der Prozess um die riesige Kinderpornografie-Plattform «Elysium» wird sich am Landgericht Limburg voraussichtlich bis ins kommende Jahr ziehen. Die Kammer plane weitere Verhandlungstage bis in den März hinein, teilte ein Sprecher mit. Das Gericht hatte zunächst nur Termine bis Ende November vorgesehen. Bei so komplexen Fällen sei es aber nicht ungewöhnlich, dass zusätzliche Verhandlungstage nötig werden, sagte der Gerichtssprecher.