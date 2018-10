Kein Ende in Sicht im Osmanen-Prozess: Warten auf Kronzeugen

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Prozess gegen mutmaßliche Führer der verbotenen türkisch-nationalistischen Straßengang «Osmanen Germania BC» am Landgericht Stuttgart ist ein baldiges Ende nicht in Sicht. Derzeit läuft es auf einen Showdown Ende Februar 2019 hinaus, wenn ein Hauptzeuge und zugleich Hauptbeschuldigter aus der Türkei zur Aussage nach Stuttgart eingeflogen werden soll. Dem Kronzeugen im Fall der blutigen Folter eines abtrünnigen Osmanen in Herrenberg bei Stuttgart sei freies Geleit zugesichert worden, hieß es bei Gericht, wenn er im Prozess gegen seine acht ehemaligen Brüder aussagt.