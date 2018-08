Kein Funkkontakt: Jets sorgen für Überschallknall

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der fehlende Funkkontakt zu einer Linienmaschine hat zwei Bundeswehrjets auf den Plan gerufen - und einige Menschen in Hessen verunsichert. Die Eurofighter hatten am Samstag vor allem in Mittel- und Osthessen weithin hörbare Überschallknalle verursacht. Deswegen hätten sich mehrere Bürger besorgt gemeldet, die an eine Explosion dachten, sagte ein Sprecher der Polizei in Gießen am Sonntag. Zuvor hatte das Nachrichtenportal hessenschau.de berichtet, dass die Jets gestartet seien, um Kontakt mit einer ägyptischen Linienmaschine aufzunehmen.