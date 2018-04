«Kein Kind zurücklassen»: Landtag legt Bericht vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fast vier Jahre hat es gedauert, bis die vom Landtag eingesetzte Enquetekommission «Kein Kind zurücklassen - Rahmenbedingungen, Chancen und Zukunft schulischer Bildung in Hessen» ihren Bericht zur Verbesserung des Schul- und Bildungssystems vorlegen konnte. Auf 213 Seiten haben Abgeordnete, Experten und Sachverständige ihre Empfehlungen zu Themen wie «Schutz vor Gewalt», «Inklusion», «Digitalisierung» und »Flüchtlingsbeschulung» erarbeitet. Der Abschlussbericht wurde am Dienstag im hessischen Landtag in Wiesbaden diskutiert.