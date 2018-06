Kein Obduktionsergebnis nach Tod von Zweijährigem im Zoo

Der kleine Junge hatte am Freitagnachmittag mit seiner Familie den Zoo besucht, war dabei in einen Wassergraben am Kamelgehege gestürzt und dabei offensichtlich ertrunken. Der 1,20 Meter tiefe Wassergraben ist vom Gehweg nur durch einen schmalen Grünstreifen und ein einfaches Drahtseil abgegrenzt. Der Zweijährige starb nach bisherigen Angaben in einem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus.