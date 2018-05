Kein Point-Alpha-Preis 2018: Lieberknecht tritt zurück

Rasdorf (dpa) - Das Kuratorium Deutsche Einheit wird in diesem Jahr keinen Point-Alpha-Preis vergeben. Das sagte Ricarda Steinbach von der Point Alpha Stiftung am Samstag und bestätigte einen Bericht der «Fuldaer Zeitung». Es habe schon mehrfach Jahre gegeben, in denen die Auszeichnung nicht verliehen wurde. «Es kommt immer darauf an, ob wir einen geeigneten Kandidaten finden», erklärte Steinbach. Für einen Preisträger im kommenden Jahr gibt es laut Steinbach bereits Überlegungen. Details nannte sie nicht.