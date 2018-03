Kein Sieger im Mittelhessen-Derby der Handball-Bundesliga

Gießen (dpa/lhe) - Der TV Hüttenberg hat den erhofften Sieg im emotionalen Mittelhessen-Derby der Handball-Bundesliga gegen die HSG Wetzlar knapp verpasst. Am Ende einer dramatischen Partie stand es am Sonntag vor 2600 Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle Gießen-Ost 22:22 (11:12). Maximilian Holst traf 35 Sekunden vor Schluss per Siebenmeter mit seinem siebten Tor zum Ausgleich für Wetzlar. Beste Schützen für Hüttenberg waren Daniel Wernig und Dominik Mappes mit jeweils fünf Treffern. Der Aufsteiger bleibt mit 9:39 Punkten als Tabellenvorletzter auf einem Abstiegsplatz, verkürzte den Rückstand zum rettenden Ufer aber auf zwei Zähler. Wetzlar ist weiter Neunter.