Kein Unterricht nach Feuer in südhessischer Grundschule

Erbach (dpa/lhe) - Nach einem Dachstuhlbrand ist das Hauptgebäude einer Grundschule im südhessischen Erbach bis auf weiteres gesperrt. Der Unterricht für die rund 300 Jungen und Mädchen soll am kommenden Montag (3. Dezember) aber weitergehen, wie der Leiter des Staatlichen Schulamtes in Heppenheim, Rainer Kilian, sagte. Die Ursache des Feuers in dem zweistöckigen Gebäude war zunächst genauso unklar wie der Sachschaden. Auch Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde niemand.