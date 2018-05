Kein Welterbefest in Lorsch: Stadt und Ministerium streiten

Dem «Global Monastic Network» gehören außer Lorsch noch drei andere Klöster in Armenien, der Schweiz und Südkorea an. Mit der Aufnahme des islamischen Gelehrtendorfs gehe es darum, «ein positives Zeichen in einer vom Islamismus bedrohten Region zu setzen und darum, einen historischen Ort zu würdigen, der Bildung gegen Fanatismus setzt», sagte der Welterbestättenleiter in Lorsch, Hermann Schefers.

«Das Kloster-Netzwerk wird vom Land Hessen verwaltet und verstand sich bisher in erster Linie als Zusammenschluss von Kulturstätten», sagte dagegen Rhein. «Die Unterhaltung konfessioneller Netzwerke fällt nicht unter die Aufgaben des Staates.» Dass dies die Planungen des diesjährigen Welterbetages beeinträchtige, liege aber nicht in der Verantwortung des Ministeriums. Der Welterbetag wurde der Stadt zufolge vor 14 Jahren in Lorsch ins Leben gerufen und wird seither bundesweit gefeiert.