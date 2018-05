Keine Beschwerdestelle gegen Missbrauch bei Theaterfestival

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei den Bad Hersfelder Festspielen wird es keine neu eingerichtete Beschwerdestelle für Opfer von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch geben. Die Stadtverordneten sprachen sich am Donnerstag in einer Sitzung mit knapper Mehrheit dagegen aus. Die Gegner des Antrags begründeten ihre Ablehnung damit, dass es bereits eine Anlaufstelle gebe. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt sei in solchen Fällen ansprechbar. Das alljährliche im Sommer laufende Freilicht-Theaterfestival ist eine städtische Veranstaltung. Nach den Vorwürfe gegen den ehemaligen Theater-Intendanten Dieter Wedel wegen sexueller Übergriffe war in Bad Hersfeld ein politischer Streit um die Einrichtung einer Beschwerdestelle entbrannt.