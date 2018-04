Keine Halbzeit-Show: DFB hofft auf positive Pokalstimmung

Berlin (dpa) - DFB-Präsident Reinhard Grindel hat an die Fans des FC Bayern und Eintracht Frankfurt für eine positive Stimmung beim Pokalfinale in Berlin appelliert. «Ich glaube, dass wir sportpolitisch in der abgelaufenen Saison einen Rahmen geschaffen haben, der deutlich macht: Beim Pokalfinale geht es nur um Fußball», sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bunds am Freitag bei der Rückgabe des Pokals durch Vorjahressieger Borussia Dortmund.