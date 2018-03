Keine Kulturhauptstadt 2025: Kassels Spitze will Ausstieg

Touristen fotografieren die Wasserspiele im Bergpark in Kassel (Hessen). Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Kassel (dpa/lhe) - Kassel will nicht mehr Kulturhauptstadt Europas für das Jahr 2025 werden. Die Rathausspitze empfahl am Donnerstag, die Bewerbung nicht weiter zu verfolgen. «Angesichts der knappen Ressourcen ist das eine Herausforderung, die unsere Möglichkeiten gewaltig überdehnen würde», sagte Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD). Stattdessen will sich die Stadt auf andere kulturelle Ziele konzentrieren, wie die Neuorganisation der zuletzt defizitären Kunstausstellung documenta. Die endgültige Entscheidung liegt nun beim Stadtparlament.