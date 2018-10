Stärkste Partei würde demnach die CDU mit 29 Prozent, die SPD erhielte 23 Prozent. Die Grünen kämen auf 18 Prozent der Stimmen. Viertstärkste Kraft wäre mit 13 Prozent die AfD. Die Linke käme auf 8 und die FDP auf 6 Prozent.

Die Vergleichswerte der Umfrage stammen aus dem vergangenen Juni, die größten Gewinner dabei sind die Grünen (plus fünf Punkte), danach die AfD (plus zwei). CDU, SPD und FDP liegen unter dem Juni-Stand. Knapp die Hälfte der Wahlberechtigten (51 Prozent) ist der Umfrage zufolge noch unentschlossen. Gewählt wird in Hessen am 28. Oktober.

Bei der Landtagswahl 2013 hatte die CDU 38,3 Prozent erreicht, die SPD kam auf 30,7 Prozent, die Grünen lagen bei 11,1 Prozent. Die Linkspartei erhielt 5,2 Prozent und die FDP 5,0 Prozent der Stimmen. Die AfD verpasste mit 4,1 Prozent den Einzug in den Landtag.

Auch eine vergangenen Freitag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey sah keine Mehrheit für Schwarz-Grün mehr. Mehrheitsfähig wären demnach eine große Koalition aus CDU und SPD eine Mehrheit sowie ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP.